Tylko jeden cudzoziemiec pod barierą. Podszedł i na widok służb zawrócił

Kolejna spokojna doba na polsko-białoruskiej granicy. Z najnowszego komunikatu służb wynika, że 5 stycznia do kraju nielegalnie próbował się przedostać jeden cudzoziemiec. Pogranicznicy relacjonują, że podszedł on pod barierę i na widok patroli oddalił się w głąb Białorusi. Zdarzenie miało miejsce na odcinku ochranianym przez PSG Płaska.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Nowy komunikat o liczbie migrantów

W ostatnich dniach polskie służby notują mniejszą aktywność migrantów. 4 stycznia nie odnotowano żadnych prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. „Jednak stale obserwowane są grupy migrantów przemieszczających się po stronie białoruskiej wzdłuż granicy” – podano.

Choć tego dnia nikt nie usiłował przedrzeć się do kraju, to patrole z Placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych odnotowali pięciu agresywnych cudzoziemców, którzy rzucali kamieniami i gałęziami.

Bez względu na zmieniającą się aktywność migrantów, Straż Graniczna dysponuje od początku roku nowym sprzętem. Pogranicznicy zostali doposażeni w karabinki HK-416 i pistolety maszynowe HK MP5. Nowa broń ma pomóc w sytuacjach kryzysowych.

Kolejna partia artykułów pomocowych trafi do cudzoziemców na granicy

Niezmiennie Podlaski Oddział Straży Granicznej współpracuje z organizacjami pomocowymi, które w dalszym ciągu wspierają zabezpieczenie potrzeb humanitarnych migrantów usiłujących nielegalnie przedostać się do naszego państwa. Kolejną partię artykułów otrzymano 3 stycznia z Polskiego Czerwonego Krzyża.

Straż Graniczna informuje też, że 5 stycznia funkcjonariusze odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 29,4 tys. osób. Od 24 lutego 2022 r. to ponad 18,271 mln osób. Tego samego dnia z Polski do Ukrainy odprawiono 26,1 tys. osób. Od początku rosyjskiej inwazji to ponad 16,478 mln os.

