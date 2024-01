Trzy osoby po polskiej stronie zapory. Patrol Straży Granicznej ruszył natychmiast

Od 2021 r. na granicy polsko-białoruskiej dochodzi do serii incydentów. Choć w ostatnim czasie mamy do czynienia z mniejszą liczbą przekroczeń, to 15 stycznia wszczęto alarm. Był on jednak inny niż w pozostałych przypadkach, bo dotyczył sytuacji po polskiej stronie. Funkcjonariusze pełniący służbę w centrum nadzoru bariery elektronicznej w Białymstoku zauważyli przy technicznej zaporze trzy osoby.

Pomimo widocznych tablic ostrzegawczych weszły one na pas drogi granicznej. Natychmiast w to miejsce został wysłany patrol Straży Granicznej z placówki w Michałowie, który wylegitymował trzech obywateli Polski. „Mężczyźni w wieku 50, 39 i 30 lat za złamanie zakazu wejścia na pas drogi granicznej zostali ukarani mandatami karnymi” – przekazano.

Nowy raport Straży Granicznej. Wylegitymowano trzech Polaków

Straż Graniczna przypomina, że zasady przebywania na pasie drogi granicznej reguluje Rozporządzenie Nr 7/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 1 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na całym odcinku pasa drogi granicznej na granicy z Białorusią w województwie podlaskim. Niezastosowanie się do zakazu wejścia na pas drogi granicznej jest naruszeniem prawa zagrożone karą grzywny do 500 zł. Pas drogi granicznej jest monitorowany 24 godziny na dobę.

Tego samego dnia na odcinku ochranianym przez Podlaski Oddział SG nie odnotowano żadnych prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Dzień wcześniej 7 cudzoziemców chciało przedostać się do Polski. Zdarzenie miało miejsce na odcinku PSG Dubicze Cerkiewne. Osoby te na widok patroli wycofały się w głąb Białorusi. Na tym samym odcinku migranci rzucali w kierunku polskich funkcjonariuszy kamieniami i gałęziami.

twitterCzytaj też:

Wojna hybrydowa przeciw NATO już trwa. Gen. Skrzypczak: Putin widzi coś, co powinno budzić niepokójCzytaj też:

Tylko jeden cudzoziemiec pod barierą. Podszedł i na widok służb zawrócił