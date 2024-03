Doniesienia o śmierci przy granicy polsko-białoruskiej. Straż Graniczna reaguje

Krótki film, który został opublikowany w mediach społecznościowych, wywołał lawinę spekulacji, czy przy granicy polsko-białoruskiej nie doszło do tragedii. Straż Graniczna wydała krótki komunikat w tej sprawie. „W odpowiedzi na pojawiające się doniesienia o »prawdopodobnej śmierci« osoby przy polsko-białoruskiej granicy informujemy, że na miejscu została udzielona jej pomoc. Mężczyzna został przewieziony do szpitala” – czytamy.

– Do zdarzenia widocznego na nagraniu doszło około południa. Na miejscu mężczyźnie została udzielona pomoc przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, wezwano też wojskowych medyków, którzy przekazali cudzoziemca karetce pogotowia. Pogotowie zabrało tę osobę do szpitala – uzupełnił w rozmowie z Interią rzecznik prasowy SG mjr Andrzej Juźwiak.

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Tusk zapowiedział „szybką modernizację zapory”

Na granicy polsko-białoruskiej wciąż dochodzi do incydentów, a ich skala powiększyła się wraz ze zmianą pory roku. W dniach 20-21 marca odnotowano 499 prób nielegalnego przedostania się do Polski, a od piątku 22 marca do niedzieli 24 marca naliczono ich 444.

W połowie lutego Donald Tusk spotkał się z premierem Finlandii. Jednym z poruszonych tematów była kwestia bezpieczeństwa, a w tym kontekście politycy wymienili się najnowszymi informacjami o sytuacji na granicach.

– Mamy do czynienia z podobnymi problemami. Nielegalna – organizowana przez państwa z nami sąsiadujące – migracja to jest problem i Finlandii, i Polski. Mamy – i Finlandia, i Polska – bardzo długie granice z Rosją, w naszym przypadku także z Białorusią. Jesteśmy w jakimś sensie państwami frontowymi w tej konfrontacji ze zorganizowaną przez Moskwę i Mińsk nielegalną migracją – powiedział Donald Tusk. Szef polskiego rządu poinformował także, że w porozumieniu z szefem MSWiA została podjęta decyzja o „szybkiej modernizacji zapory granicznej z Białorusią”.

Czytaj też:

Szef MON reaguje na wypadki żołnierzy. „Niezwłoczny przegląd”Czytaj też:

Białoruś sprawdza gotowość bojową. Aleksandr Łukaszenka udał się z wizytą na granicę