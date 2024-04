Nowy komunikat Straży Granicznej. Kobieta w ciąży i niepełnoletni obywatele Egiptu

Członkowie organizacji pozarządowych zawiadomili funkcjonariuszy Straży Granicznej o incydencie, który miał miejsce na obszarze odpowiedzialności Placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych. W nocy z soboty na niedzielę w okolicach polsko-białoruskiej granicy odnaleziono kobietę w ciąży. Funkcjonariusze ruszyli we wskazane miejsce, odnaleźli potrzebującą pomocy kobietę, a następnie wraz z ratownikami z wojskowego ambulansu przekazali ją zespołowi ratownictwa medycznego.

Z komunikatu wynika, że cudzoziemka nie posiadała przy sobie dokumentów, lecz poinformowała, że pochodzi z Sudanu. Kobieta trafiła do szpitala w Hajnówce.

Co dzieje się na granicy z Białorusią? Najnowszy raport służb

16 kwietnia 38-latka urodziła w lesie przy granicy polsko-białoruskiej. To nie jedyny podobny przypadek w ostatnim czasie. Staż Graniczna poinformowała też o drugiej kobiecie, którą odnaleziono w poniedziałek po godzinie 10:00. W rozmowie z funkcjonariuszami przyznała, że pochodzi z Kongo i jest w siódmym miesiącu ciąży. Ona także trafiła do szpitala.

W komunikacie podano, że przebywała ona wraz z czterema cudzoziemcami, którzy mogą być niepełnoletni. Młodzi mężczyźni podali, że pochodzą z Egiptu, więc zostali przewiezieni do placówki, gdzie dalsze czynności mają potwierdzić ich wiek. „Wszyscy czterej deklarują chęć ubiegania się o ochronę międzynarodową w naszym kraju” – czytamy w raporcie.

326 prób nielegalnego przedostania się do Polski

Służby informują, że w ciągu minionego weekendu odnotowano 326 prób nielegalnego przedostania się do Polski. W sobotę było 135 zdarzeń związanych z nielegalną migracja, natomiast w niedzielę 95. Doszło też do serii niebezpiecznych incydentów. 19 kwietnia, na obszarze odpowiedzialności Placówki SG w Białowieży cudzoziemcy kamieniami i gałęziami usiłowali utorować sobie drogę na zachód Europy. Do ataku na patrole użyto też procy.

W ręce polskich służb wpadli również kolejni kurierzy – pięciu obywateli Ukrainy, dwóch obywateli Maroko, jeden obywatel Białorusi i dwóch obywateli Estonii. Od początku 2024r. na odcinku granicy państwowej ochranianym przez Podlaski Oddział Straży Granicznej zatrzymano 97 pomocników i organizatorów nielegalnego przekroczenia granicy.

