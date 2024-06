Hołownia apeluje do Tuska ws. strefy buforowej. „Muszą natychmiast otrzymać wsparcie”

W minionym tygodniu Donald Tusk ogłosił przywrócenie strefy buforowej przy granicy z Białorusią. Informacja została podana w czasie specjalnej konferencji prasowej dzień po ranieniu nożem polskiego żołnierza przez migranta.

Strefa buforowa przy granicy z Białorusią. Samorządy apelują do premiera

Projekt rozporządzenia MSWiA w tej sprawie do uzgodnień trafił w środę 26 maja. Przewiduje zakaz przebywania w strefie nadgranicznej, przylegającej do granicy z Białorusią w 26 miejscach w powiecie hajnowskim i jednym w powiecie białostockim na Podlasiu. Zakaz ma być wprowadzony na 90 dni od 4 czerwca.

Obawy wobec utworzenia strefy buforowej wyrażają działający w tym regionie przedsiębiorcy. Zaniepokojone ograniczeniami są także samorządy z powiatu hajnowskiego, którzy w piątek 31 maja opublikowali wspólne stanowisko z apelem do premiera Donalda Tuska.

„W Powiecie Hajnowskim lasy zajmują 50,6% powierzchni, głównym kompleksem leśnym jest Puszcza Białowieska. To właśnie Puszcza Białowieska, Białowieski Park Narodowy oraz cały region Puszczy Białowieskiej jest magnesem przyciągającym turystów, to właśnie z turystyki utrzymują się mieszkańcy regionu! Objęcie zakazem wstępu części kompleksu leśnego to jednocześnie odcięcie od źródła utrzymania hotelarzy, właścicieli agroturystyk, restauracji, producentów produktów lokalnych, przewodników i innych osób utrzymujących się z turystyki! Zakaz wstępu będzie obejmował nie tylko część Białowieży – najchętniej odwiedzanej przez turystów miejscowości, ale również Białowieski Park Narodowy i wytyczone w nim ścieżki piesze i rowerowe” – czytamy. „Tylko my – mieszkańcy Powiatu Hajnowskiego wiemy, że wprowadzenie zakazu przebywania w strefie przygranicznej, oznacza koniec sezonu turystycznego. Mieliśmy okazję przekonać się o tym dwa lata temu, do tej pory odczuwamy skutki tamtych decyzji” – dodają, przypominając przepisy, które ponad dwa lata temu w tym rejonie wprowadził rząd PiS.

Samorządowcy zwracają również uwagę, że wprowadzony zakaz oznacza zmniejszenie dochodów branży turystycznej i gospodarczej, za co za tym idzie zmniejszenie wpływów do budżetów samorządowych z podatków.

„Niepokoi nas również fakt, że projekt rozporządzenia powstał bez konsultacji z osobami odpowiedzialnymi za administrowanie terenem. Nasze zdanie zostało pominięte. A to właśnie my poniesiemy skutki decyzji, które zostają podjęte w błyskawicznym tempie, które być może są oparte na błędnych przesłankach i przede wszystkim, co podkreślamy raz jeszcze, nie są poparte rozmowami!” – czytamy w opublikowanym stanowisku. „Popieramy dalsze wzmocnienie naszej granicy i wprowadzenie strefy buforowej w odległości 200 m od granicy państwa, w kompleksach leśnych ta odległość może i powinna być większa. Nie może to dotyczyć miejscowości oraz ważnych obiektów i szlaków turystycznych. Dziękujemy za ofiarną służbę na granicy polsko – białoruskiej, jednocześnie deklarujemy dalszą pomoc i współpracę ze wszystkimi służbami mundurowymi w celu bezpieczeństwa naszej Ojczyzny” – dodano w piśmie.

Pod pismem podpisali się m.in. starosta Hajnowski Andrzej Skiepko, burmistrz Miasta Hajnówka Ireneusz Roman Kiendyś, wójt Gminy Narewka Jarosław Gołubowski, wójt Gminy Białowieża Albert Waldemar Litwinowicz, wójt Gminy Dubicze Cerkiewne Leon Małaszewski oraz z upoważnienia wójta Gminy Czeremcha sekretarz gminy Ireneusz Leoniuk.

Hołownia: Mocne państwo dba o obywateli, którzy płacą cenę za bezpieczeństwo

Swoje obiekcje przedstawił także Białowieski Park Narodowy. „Białowieski Park Narodowy podjął starania zmierzające w kierunku ograniczenia negatywnych skutków planowanego wprowadzenia czasowego zakazu przebywania w strefie przygranicznej. BPN przekazał do Ministerstwa Klimatu i Środowiska propozycję zmiany granic wyznaczonej strefy buforowej przebiegającej na terenie Parku. Ma to na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu na prowadzenie działalności przez społeczności lokalne. Zgłoszone przez BPN propozycje są przedmiotem konsultacji międzyresortowych” – poinformowano w mediach społecznościowych Parku.

Mieszkańców przygranicznych terenów wsparł także Marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który w portalu X zamieścił swój apel do premiera Donalda Tuska.

„Mocne państwo dba o tych obywateli, którzy płacą cenę za bezpieczeństwo wszystkich pozostałych. Ludzie mieszkający i prowadzący biznesy wokół terenów przygranicznych, które zostaną znowu zamknięte, muszą natychmiast otrzymać wsparcie finansowe od rządu” – wzywa lider Polski 2050.

Czytaj też:

Strefa buforowa wzdłuż granicy. Bezsilność mieszkańców i pytania, które zignorował Donald TuskCzytaj też:

Minister obrony podsumował ostatnie dni: Najpoważniejszy atak hybrydowy na Polskę