Wdowa po Chrisie Cornellu o wątpliwościach dotyczących śmierci muzyka: Jest wiele pytań bez odpowiedzi

Chris Cornell, wokalista Soundgarden i Audioslave, zmarł w wieku 52 lat. Z informacji brytyjskiej stacji informacyjnej Sky News, która powołała się na dane od lekarzy badających przyczyny śmierci muzyka, wokalista popełnił samobójstwo. Jego ciało zostało znalezione w łazience w hotelowym pokoju przez jednego ze znajomych.

Mimo tego, że muzyk został już pochowany, jego żona Vicky Cornell twierdzi, że wokół śmierci wokalisty pozostaje wiele wątpliwości. Chodzi przede wszystkim o wyniki badań toksykologicznych, które pozwoliłyby wyjaśnić, czy w momencie popełniania samobójstwa muzyk był pod wpływem środków odurzających. Żona artysty przy współpracy z adwokatem Kirkiem Pasichem opublikowała oświadczenie, w ktorym domaga się m.in. dostępu do informacji o przyczynach śmierci swojego męża. Z komunikatu wynika, że Departament Policji Detroit uniemożliwił rodzinie zapoznanie się z wynikami raportów toksykologicznych. Rodzina zastanawia się również, dlaczego lekarze podali do publicznej wiadomości informację o samobójstwie w momecnie, kiedy nie był jeszcze gotowy pełen raport z badań. „Mamy nadzieję, że pełen raport toksykologiczny da nam odpowiedzi na pojawiające się pytania wokół śmierci Chrisa. W tej chwili jest wiele pytań bez odpowiedzi” – napisano w oświadczeniu.

Z kolei brat Chrisa Cornella Peter opublikował na swoim profilu na Facebooku wzruszający post, w którym wspomina zmarłego brata. „Chris chronił nas, kiedy go potrzebowaliśmy. Otaczał nas opieką, był wojownikiem, czarodziejem, wilkiem, mentorem i przyjacielem” – napisał. Peter Cornell zamieścił również swoje zdjęcia z Chrisem. Jedno z nich pochodzi z dzieciństwa, a drugie sprzed kilku tygodni. „To pierwszy i ostatni moment, kiedy byliśmy razem” – napisał.

4-oktawowa skala głosu

Chris Cornell to amerykański muzyk, wokalista, multiinstrumentalista i autor tekstów. Największą popularność przyniosły mu występy w zespole Soundgarden (1984-1997 i od 2010). W latach 2001-2007 był wokalistą w supergrupie rockowej Audioslave, którą stworzył wraz z byłymi członkami Rage Against the Machine. W 1990 roku, powołał do życia jednorazowy projekt Temple of the Dog. Prowadził także karierę solową, w trakcie której nagrał 3 płyty: „Euphoria Morning”, „Carry On” i „Scream”. Znany z szerokiej skali głosu, która wynosi niecałe 4 oktawy, oraz śpiewania techniką belting w wysokich rejestrach. W 2006 roku wokalista został sklasyfikowany na 4. miejscu listy 100 najlepszych wokalistów wszech czasów według Hit Parader.