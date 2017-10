Netflix zawiesza zdjęcia do szóstego sezonu „House of Cards”

Z oświadczenia Netflixa oraz Media Right Capital wynika, że zdjęcia do szóstego sezonu House of Cards zostały zawieszone na czas nieokreślony. Potrzebujemy czasu, musimy przeanalizować obecną sytuację i rozwiać wszystkie wątpliwości naszej ekipy technicznej oraz obsady produkcji tłumaczyli w komunikacie przedstawiciele Netflixa. Na chwilę obecną nie wiadomo i kiedy, i czy w ogóle, ostatni sezon serialu zostanie nakręcony. Dzień wcześniej Netflix informował, że szósty sezon, który miał mieć premierę w 2018 roku, będzie ostatnim. Mimo zapewnień producenta, że decyzja zapadła już kilka miesięcy temu, została ona ogłoszona dzień po tym, jak media obiegła historia Anthony'ego Rappa dotycząca Kevina Spacey. To właśnie ten aktor wciela się w główną rolę Franka Underwooda.

„Do dziś nie mogę pozbyć się tej sytuacji z mojej głowy”

Anthony Rapp, który jest znany głównie z roli w musiaclu „Rent” oraz „You're a Good Man, Charlie Brown” opowiedział w rozmowie z mediami, że w 1986 roku bawił się na przyjęciu, które zostało zorganizowane w apartamencie 26-letniego wówczas Kevina Spacey na Manhattanie. Według aktora Spacey podszedł do niego, kiedy leżał na łóżku i położył się na nim. Miał też „próbować się do niego dobierać i brać na ręce w taki sposób, jak pan młody chwyta swoją żonę przechodząc przez próg” . – Do dziś nie mogę pozbyć się tej sytuacji z mojej głowy. Postanowiłem wszystko ujawnić, kiedy na jaw wyszła spraw Harvey'a Weinsteina – tłumaczył Rapp.

„Muszę szczerzę przyznać, że nie pamiętam tego zdarzenia”