Te zdjęcia zostały wykonane przy pomocy programów graficznych. Efekt jest niesamowity!

19-letnia Alexandra Chertulova pochodzi z rosyjskiego miasta Perm. W mediach społecznościowych jest znana pod pseudonimem Rayda Ealvay. Rosjanka zamieszcza na swoich profilach na Instagramie oraz na Facebooku zdjęcia, które wyglądają jak baśniowe sceny. 19-latka nie ukrywa, że do uzyskania magicznego efektu wykorzystuje różne programy graficzne m.in. Photoshop. – Być może niektórzy mogą mi zarzucić, że to, co robię, to nie jest sztuka. Jednak dla mnie programy graficzne to jedynie narzędzie, dzięki któremu mogę wyrazić siebie i swoją osobowość – tłumaczy.

Chertulova wykorzystuje bowiem swoje portrety i tworzy surrealistyczne fotografie, które sprawiają wrażenie iluzji optycznych. – Sprawia mi to radość. Zdjęcia pozwalają mi pokazać to, co naprawdę myślę i czuję – podkreśla dodając, że jej profil na Instagramie obserwuje obecnie blisko 11 tysięcy użytkowników aplikacji.