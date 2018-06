Poruszające słowa Romana Kłosowskiego. „Opuściłem mój ukochany dom”

Roman Kłosowski mieszka w domu opieki 20 km od Łodzi. Decyzję o wyborze placówki podjął wraz z synem i synową. Trafił tam po tym, jak sąsiadka opiekująca się aktorem przeszła rozległy udar. – Mogłem iść do Skolimowa, gdzie mam wielu kolegów, ale tutaj mam bliżej do dzieci –mówił w rozmowie z „Super Expressem” .

89-letni aktor przyznał, że chciałby wrócić do mieszkania w pobliżu Placu Zbawiciela w Warszawie. – Ktoś musiałby ze mną zamieszkać, a nie ma takiej osoby. W tym mieszkaniu jest całe moje życie. Nigdzie nie byłem tak szczęśliwy – dodał.

Kłosowski tłumaczył, że coraz bardziej brakuje mu sił. – Mam już tyle chorób, do tego kłopoty z poruszaniem się. Starość to nie jest bajka. Muszę mieć zapewnioną opiekę medyczną, miejsce i sprzęt do rehabilitacji. Co było robić, spakowaliśmy rzeczy, opuściłem mój ukochany dom – opowiadał.

Znany m.in. z serialu „Czterdziestolatek”

Kłosowski oficjalnie zakończył karierę w 2016 roku. W rozmowie z „Faktem” zapowiedział, że już nie pojawi się w telewizji. – Zawsze twierdziłem, że aktor powinien odejść z godnością i wyłączyć się z zawodu, jeśli nawet był jego pasją. I tak zrobię – wyjaśniał w 2016 roku.

Roman Kłosowski dał się poznać szerszej publiczności z ról w serialach takich jak „Czterej pancerni i pies” czy „Czterdziestolatek”. Zagrał też m.in. w „Hydrozagadce” i „Rzeczpospolitej babskiej”.

