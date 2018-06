Young Arts Festival. Multimedialne widowisko z muzyką na żywo już w lipcu!

Podczas trzeciej edycji festiwalu organizatorzy zabiorą słuchaczy w niesamowitą podróż po muzycznym Uniwersum. Przewodnikami będą światowej sławy artyści m.in: Krzysztof Lenczowski, Nikola Kołodziejczyk, Kwartet Śląski i inne wybitne osobistości kameralistyki. Muzyka zabrzmi ponownie w wyjątkowych i zaskakujących lokalizacjach Krosna – perły Podkarpacia, kończąc muzyczną podróż prawdziwym orkiestrowym fajerwerkiem, który dzięki najnowocześniejszym wizualizacjom na długo pozostanie w pamięci festiwalowej publiczności.

– Muzyka towarzyszy nam każdego dnia. Czasem jest tłem, a czasem wypełnia nasze życie, nadaje mu sens, relaksuje, pobudza do myślenia czy działania. Muzyka to przede wszystkim emocje. Nie pamiętamy sytuacji, a jedynie utwór i uczucia, jakie ze sobą niesie – mówi współpomysłodawca i dyrektor artystyczny festiwalu Bartłomiej Tełewiak.

Publiczność czeka w tym roku aż 9 koncertów oraz wiele wydarzeń towarzyszących, dzięki którym Krosno przez cały tydzień będzie żyć muzyką. Wszystkie będą się odbywały w kluczowych miejscach miasta, a ich formuła pozostaje otwarta. Kolejny raz za sale koncertowe posłużą nietypowe przestrzenie miejskie. Muzykę będzie można usłyszeć m.in. na balkonie jednej z krośnieńskich kamienic, gdzie odbędzie się występ znakomitego polskiego wiolonczelisty Krzysztofa Lenczowskiego połączony z premierą jego drugiej solowej płyty. Industrialna przestrzeń hangaru lotniczego wypełni się muzyką Kwartetu Śląskiego – zdobywcy podwójnego Fryderyka za najwybitniejsze nagranie muzyki polskiej oraz najlepszy album polski za granicą w 2017, laureata jednej z najbardziej prestiżowych nagród w świecie muzyki klasycznej – Gramophone Classical Music Awards 2017.

W barokowej przestrzeni kościoła farnego pw. Trójcy Świętej odbędzie się zaś koncert z udziałem muzyków projektu Nikola Kołodziejczyk Orchestra Barok Progresywny, który pokazuje nowe, fascynujące oblicze muzyki tej epoki.

W programie festiwalu ponownie pojawi się ulubione przez uczestników Jam-session, czyli wspólne muzykowanie na krośnieńskim rynku zaplanowane na poniedziałek 2 lipca. (organizatorzy zapraszają do udziału). Bardzo ważnym elementem są występy młodych wirtuozów, uczestników kursów muzycznych Young Arts Masterclass. Młodzież z całej Polski przyjeżdża do Krosna w tym samym czasie co festiwalem, aby dokształcać się pod okiem Mistrzów, nawiązywać nowe przyjaźnie i przygotowywać do występów.

Finałowy koncert będzie niespodzianką, którą z pewnością zaskoczy wszystkich melomanów, którzy pojawią się na Young Arts Festival. Na krośnieńskiej scenie usłyszymy „Planety” Gustava Holsta – utwór, który zmienił oblicze muzyki symfonicznej XX wieku, stając się inspiracją do skomponowania przez Johna Williamsa ścieżki dźwiękowej Gwiezdnych Wojen. Ta wyjątkowa kompozycja połączona będzie ze spektakularną warstwą wizualną, tak aby słuchacze mogli odbyć podróż w najbardziej tajemnicze miejsca Układu Słonecznego. Sufit krośnieńskiej hali MOSiR przeobrazi się w kopułę planetarium i rozbłyśnie tysiącami świateł, a wszystkiemu będzie towarzyszyć suita „Planety” w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Krakowskiej pod batutą znakomitego dyrygenta Sebastiana Perłowskiego.

O Young Arts Festival

Young Arts Festival to alternatywa dla festiwali muzyki poważnej. Charakteryzuje się on świeżym spojrzeniem na muzykę instrumentalną, niekonwencyjnymi pomysłami które przyciągają tłumy! Już dwie pierwsze edycje wydarzenia zgromadziły znakomitych muzyków z Polski i zagranicy m.in. Leszka Możdżera, Adama Bałdycha, Krzesimira Dębskiego oraz znakomitych kameralistów Łukasza Błaszczyka czy Pietro Massę a także zaowocowała współpracą z prestiżowymi instytucjami jak Europejskie Centrum Krzysztofa Pendereckiego.

Dzięki temu informacje o pierwszym wydarzeniu trafiły do 20 mln mieszkańców Polski (dane z monitoringu mediów Press Service), gromadząc blisko 5 tysięcy mieszkańców Krosna, a sam festiwal zdobył prestiżową nagrodę w kategorii Kultura i Media – Złoty Spinacz przyznawaną przez ZFPR. Young Arts Festival został uznany za najlepiej promowane wydarzenie kulturalne w Polsce w 2016 roku pokonując m.in. kampanię, która towarzyszyła Weekendowi Otwarcia Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

***

Young Arts Festival jest finansowany przy wsparciu Miasta Krosna. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wstęp wolny!