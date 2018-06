Nowi członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej. Wśród nich Polacy

W ubiegłym roku Akademia Filmowa zaprosiła 774 nowych członków, a w 2016 roku 683. Jak donosi portal „Variety” Akademii zależy na tym, aby zdywersyfikować jego rangę w związku z brakiem afroamerykańskich kandydatów zarówno w 2015 jak i 2016 roku. Kulminacją tego posunięcia była akcja bojkotu Oscarów #OscarsSoWhite. Jeżeli wszystkie osoby zaproszone do Akademii Filmowej przyjmą w tym roku to zaproszenie, ogólnie w jej szeregach zasiadać będzie 9 tysięcy 226 osób.

Do grona nowych członków Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej zaproszeni zostali polscy twórcy: autor „Młyn i krzyż” Lech Majewski, współreżyserka animacji „Twój Vincent” Dorota Kobiela, oraz twórca charakteryzacji Waldemar Pokromski. Zaproszenia wysłano także do Rebecci Lenkiewicz, która współtworzyła scenariusz do „Idy”. Ciekawostką jest, że zaproszono także Emmanuelle Seigner - żonę Romana Polańskiego, którego wyrzucono z akademii kilka tygodni temu.