Azealia Banks oskarża Russella Crowe'a o zepsucie kariery. Zbiera pieniądze na pozew

W weekend raperka zamieściła na Instagramie prośbę o darowizny pisząc: „To gów*** było żenujące, to gów*** sprawiło, że straciłam mnóstwo czasu w swojej karierze” . Azealia Banks dodała, że jej prawnicy mają „dowody” , dzięki którym może to być „szybko rozegrane” . Podczas gdy post został już usunięty z mediów społecznościowych, wciąż funkcjonuje strona GoFoundMe, na której zbierane są pieniądze. Cel to 100 tysięcy dolarów.

Według doniesień chodzi o sytuację z października 2016 roku. Azealia Banks została usunięta z imprezy odbywającej się w pokoju hotelowym Russella Crowe'a. Media plotkarskie podawały wówczas, że Banks groziła aktorowi i innemu z gości imprezy, co sprawiło, że Crowe wyrzucił ją z pokoju, po czym raperka została także usunięta z hotelu przez ochronę. Azealia Banks z kolei twierdziła we wpisie na Facebooku, że aktor wyzywał ją, podduszał i splunął na niego. Crowe zaprzeczył tej wersji historii.