XXXTentacion przyszedł na własny pogrzeb. Ujawniono wstrząsający klip zabitego rapera

Wideo zostało zamieszczone w serwisie YouTube 28 czerwca i w ciągu dnia zebrało już ponad 30 mln wyświetleń. Klip przedstawia walkę muzyka z jego zmartwychwstałym z trumny ciałem, w której XXXTentacion „zabija” starego siebie. „Dobrze sobie poradziłeś w pokonaniu samego siebie” – czytamy w napisach końcowych do teledysku, stanowiącego metaforę zmagania się rapera z jego przeszłością i życiem pełnym przemocy. BBC podkreśla, że wideo zostało upublicznione w czwartek, dzień po pogrzebie muzyka.

XXXTentacion zginął 18 czerwca przed sklepem z motocyklami w Deerfield Beach na Florydzie. Do jego auta podbiegło dwóch mężczyzn – jeden z nich zastrzelił muzyka. Z nagrania ujawnionego przez policję wynika, że sprawcy śledzili wcześniej rapera. Kilka dni po zabójstwie rapera zatrzymany został mężczyzna, który do niego strzelił – 22-letni Dedrick Devonshay William.

„Olbrzymi talent” z „problemami osobistymi”

Ostatni album XXXTentacion zatytułowany „?”, na którym znalazły się hity takie jak Sad! i Changes zawędrował na 1 miejsce list sprzedaży w USA w minionym roku. Sam raper od młodych lat miał problemy z prawem. Muzyka Onfroya na krótki czas zniknęła z oficjalnej playlisty Spotify po tym, jak pojawiły się wobec niego oskarżenia o pobicie ciężarnej dziewczyny. XXXTentacion oczekiwał na proces. Po tym, jak na jaw wyszła sprawa jego domniemanego ataku na partnerkę, Onfroy przekazał 100 tys. dolarów na rzecz ofiar przemocy domowej. Brytyjski prezenter telewizyjny Louis Therous opisał Onfroya jako „olbrzymi talent” z „problemami osobistymi”.

Muzyk w konflikt z prawem wszedł w wieku 16 lat, kiedy trafił do poprawczaka za nielegalne posiadanie broni. W 2016 roku muzyk został aresztowany i oskarżony o kradzież oraz napaść z bronią. W wywiadzie dla „Miami News Times” tłumaczył, że jego historia przemocy zaczęła się jeszcze w czasach szkolnych, gdy atakował kolegów, by zwrócić na siebie uwagę matki. – Biłem dzieciaki tylko po to, żeby usłyszeć, jak do mnie mówi, jak na mnie wrzeszczy – przyznał.