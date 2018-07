Małgorzata Rozenek z rodziną w ambasadzie USA. Internauci krytykują jej strój

Zdjęcie opublikowane na Instagramie przedstawia Małgorzatę Rozenek, jej męża Radosława Majdana oraz dwóch synów. „Wspaniały wieczór USPL to ogromny zaszczyt być jego częścią” – napisała celebrytka. Dzieci pary ubrano w identyczne garnitury, a Majdan założył beżowe spodnie, koszulę w paski, czarną marynarkę oraz beżowy krawat. Większą uwagę przykuwa strój Rozenek.

„Czasy się zmieniły”

Prezenterka ubrała się w jasno różowe spodnie, kremową bluzkę oraz toczek. To własnie nakrycie głowy zwróciło uwagę internautów. „Bardzo lubię panią Rozenek i jej styl ale tym razem ups... fascinator nie nosi się do spodni (podstawowa reguła damy)” – brzmi jeden z komentarzy.

Niektórzy użytkownicy zwracają uwagę na to, że takie nakrycie głowy kojarzone jest głównie z arystokracją, a więc nie powinno być noszone przez celebrytów, którzy nie mają takiego pochodzenia. „Czasy się zmieniły i teraz toczek w angielskiej rodzinie królewskiej będzie nosić czarnoskóra aktorka po rozwodzie choć jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie mogła by usiąść w tym samym miejscu autobusu z białymi, a ponad 100 lat temu była by niewolnicą. Wiec to, że pani Małgosia założyła toczek jest jak najbardziej na miejscu” – brzmi inny z komentarzy.

