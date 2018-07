Żona Romana Polańskiego odrzuciła prestiżowe zaproszenie i stanęła w obronie męża. „Ciekawy przypadek amnezji”

Emmanuelle Seigner była jedną z 928 osób zaproszonych przez Amerykańską Akademię Filmową. Postanowiła jednak odmówić członkostwa i zarzuciła Akademii „hipokryzję”. Agencja Reutera przypomina, że z honorowej organizacji na początku maja usunięto Romana Polańskiego, męża aktorki. Kobieta postanowiła zareagować na dedykowane jej zaproszenie bardzo zdecydowanie.

– Czy mam teraz udawać, że nie widzę, w jaki sposób Akademia potraktowała mojego męża Romana Polańskiego, próbując zachować się zgodnie z tymczasową modą? Ta sama Akademia, która uhonorowała go w 2003 r. nagrodą za najlepszą reżyserię za »Pianistę«. Ciekawy przypadek amnezji – stwierdziła Seigner.

Roman Polański był członkiem Akademii Filmowej od 1969 r., ale został z niej usunięty w związku z ujawnionymi faktami z jego przeszłości.

Ścigany przez wymiar sprawiedliwości USA

W październiku 2017 r. Renate Langer, 61-letnia była niemiecka aktorka zgłosiła szwajcarskiej policji, że w 1972 roku została zgwałcona przez Romana Polańskiego. Niemka jest czwartą kobietą, która publicznie oskarża Polańskiego o gwałt. Najsłynniejszy przypadek to sprawa Samanthy Geimer. Roman Polański został w 1977 r. oskarżony o to, że zgwałcił 13-letnią wówczas dziewczynę, wcześniej podając jej alkohol oraz środek odurzający. Polański przyznał się przed sądem w Los Angeles do seksualnego wykorzystania nieletniej. Zgodnie z prawem obowiązującym w Kalifornii, kontakt seksualny z nieletnią traktowany jest jako gwałt. Polańskiemu groziło nawet 50 lat więzienia. Przed ogłoszeniem wyroku reżyser uciekł z USA do Francji. W 2010 roku do Samanthy Geimer dołączyła brytyjska aktorka Charlotte Lewis. Kobieta twierdziła, że padła ofiarą reżysera w 1983 roku, gdy miała 16 lat.

Czytaj także:

Gwałt i epatowanie seksem w popularnej grze komputerowej dla dzieci