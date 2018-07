Łyk narracji podczas wakacji. Po powieściach czas na opowiadania

Okazuje się, że czytelnicy „przywaleni” powieściowymi cegłami chcą od czasu do czasu wejść do jakiejś literackiej opowieści tylko na chwilę, właśnie na tyle, ile oferuje jej opowiadanie. Literacka publiczność okazuje coraz większe zainteresowanie opowiadaniami, o czym świadczą i organizowane z rosnącym rozmachem festiwale opowiadań, i to, że coraz więcej pojawia się ich w księgarniach.

No i rzecz może dzisiaj najważniejsza: opowiadania nadają się do czytania w czasie urlopu chyba lepiej niż powieści – pół godziny, godzina i lekturowa przygoda przeżyta, można wskoczyć do wody, a po chwili znów położyć się na leżaku i dać się uwieść następnemu utworowi. Nie znaczy to oczywiście, że polecane przez nas na lato zbiory opowiadań to byle jaka literatura czy produkty ją przypominające. To, że na czas urlopu trzeba szykować sobie lektury lekkie i czysto rozrywkowe, to szkodliwy przesąd – właśnie wtedy, gdy się relaksujemy i mamy spokojniejszą głowę, możemy z większym niż w innych okolicznościach skupieniem oddać się czytaniu utworów bardziej wyrafinowanych.

I tylko jedną zabawną rzecz trudno wytłumaczyć: publikowane w ostatnich tygodniach zbiory opowiadań w większości osiągają rozmiary opasłych powieści. Czyżby wydawcy upodabniali je – przynajmniej zewnętrznie – do modnych powieści? A może w tej walce powieściowego Goliata z opowiadaniowym Dawidem uznali, że atak może się udać tylko wtedy, gdy ci mniejsi zaatakują większego w sposób zmasowany?