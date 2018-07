„Boje się, że zostanę nazwany gwałcicielem”. Aktor znany z roli Supermana przeprasza za swoje słowa o #MeToo

W wydanym oświadczeniu Henry Cavill odniósł się do „zamętu i nieporozumienia” , jakie wynikły z jego wywiadu dla magazynu „GQ” . – Niepewność nie była absolutnie moją intencją – zaznaczył. Dodał, że traktuje kobiety z „najwyższym szacunkiem” .

Brytyjski aktor pytany w wywiadzie dla „GQ” na to, jak wpłynął na niego ruch #MeToo stwierdził, że podczas, gdy społeczeństwo musiało zmienić swoje podejście do kobiet, „krajobraz, który zastał po tej zamianie sprawił, że poczuł się niepewny” . – W tych okolicznościach trudno jest flirtować. Myślisz sobie: nie podejdę do niej i nie powiem jej tego czy owego, bo nie chciałbym być nazwany gwałcicielem. A więc mówisz sobie: zapomnij o tym, zamiast tego zadzwoń do swojej byłej dziewczyny. A potem wracasz do związku, który nigdy tak naprawdę nie był dobry. Jestem osobą publiczną. Kto wie, jakie piekło może się rozpętać – stwierdził. – Myślę, że o kobietę powinno się zabiegać, ale być może jestem staroświecki – stwierdził.