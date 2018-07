Córka wspomina Roberta Leszczyńskiego. „Szkoda, że tak mało chwil spędziliśmy razem”

– Tata miał bardzo podobny do mnie gust i nie wiem czy robił to, żeby mi nie było przykro, ale pochwalał wszystkich moich idoli muzycznych. Preferuje bardzo podobnych artystów, jak on. To tata zaraził mnie miłością do Lady Gagi. Jestem mu za to bardzo wdzięczna ponieważ to super artystka – mówi Vesna Leszczyńska. Jak opowiada, tata bardzo często zabierał ją do kina na premiery. – Często też oglądaliśmy filmy u niego w domu. Albo zabierał mnie do strefy kibica, jak było Euro w Polsce – wyznała.

Ciało Roberta Leszczyńskiego znaleziono 1 kwietnia 2015 w jego warszawskim mieszkaniu. 7 września 2015 ujawniono ostateczne wyniki sekcji zwłok wskazujące na zaburzenia metaboliczne w przebiegu cukrzycy. Sekcja nie wykazała w jego ciele obecności alkoholu etylowego ani śladów jakichkolwiek narkotyków. Najprawdopodobniej Leszczyński nie wiedział, że jest chory na cukrzycę i nigdy jej nie leczył.

Robert Leszczyński urodził się w Olecku 10 lutego 1967 roku. Był dziennikarzem, krytykiem muzycznym, DJ-em i gitarzystą. Od maja 2007 roku do lutego 2010 roku kierował działem Kultura i Styl w tygodniku „Wprost”. Wcześniej pracował m.in. w „Gazecie Wyborczej”. Popularność zyskał jako juror w programie „Idol”.

W 2011 roku, jako członek Ruchu Palikota, bez powodzenia kandydował z listy tej partii do Sejmu. Po przekształceniu tego ugrupowania w Twój Ruch w 2013 r., został członkiem nowej partii. W 2014 roku kandydował do Parlamentu Europejskiego.