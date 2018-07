Występ sparaliżowanego piosenkarza wzruszył Marcelinę Zawadzką. Popłakała się na wizji

Tomasz „Kowal” Kowalski kilka lat temu był jednym z odkryć polskiej branży muzycznej. Wystąpił w polsatowskim „Must Be The Music”, a później jako lider koncertował z zespołem FBB. Jego piosenka „Sen” przez długi czas cieszyła się dużą popularnością wśród słuchaczy. Kariera Kowalskiego uległa załamaniu w 2014 roku, kiedy to muzyk poważnie ucierpiał w wypadku motocyklowym. Od tego czasu jest sparaliżowany i nieustępliwie walczy o powrót do pełnej sprawności. Dwa dni temu wystąpił w „Pytaniu na śniadanie”.

Wzruszający tekst

Kowalski pojawił się w studio telewizyjnym na zaprojektowanym przez siebie podeście. Nie tylko rozmawiał z prowadzącymi program Marceliną Zawadzką i Tomaszem Wolnym, ale zaśpiewał także swoją nową piosenkę. Tekst „Za drzwiami raju” jest bardzo osobisty. „Chciałbym wierzyć, że w życiu wszystko ma tam jakiś sens. Nie wycofam się, wciąż do przodu, aż po drogi kres” – śpiewa artysta w refrenie. Całość utworu traktuje o talentach i walce o przyszłość.

Występ Kowalskiego wzruszył Zawadzką, która nie kryła łez. Wychwyciło to czujne oko kamery. Nic dziwnego, ponieważ piosenka spodobała się także osobom komentującym post z występem na Facebooku. „Nie dało się słuchać i patrzeć bez ogromnego wzruszenia. Chłopak ma potężną siłę, która emanowała z ekranu! Słowa i wykonanie utworu trafiało prosto w serce! Bardzo długo nie mogłam się pozbierać. Chłopaku chylę czoła przed Tobą” – napisała jedna z użytkowniczek. „Płakałam razem z Marceliną. Życzę wiele siły i takiej pogody umysłowej. Ogromne uściski dla Pana ojca. Wychował silnego faceta” – dodała inna.

