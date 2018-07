Były zastępca Komendanta Głównego Policji robi karierę muzyczną. Nagrał teledysk disco polo

Arkadiusz Letkiewicz przebywa obecnie na emeryturze. Ma za sobą bogatą karierę w służbach policyjnych. Był m.in. komendantem-rektorem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Z kolei od stycznia 2012 roku do kwietnia 2013 roku pełnił funkcję zastępcy Komendanta Głównego Policji. Służba mundurowa to niejedyna pasja 53-letniego Letkiewicza. Od 2010 roku współpracuje z zespołem Hunter, w którym gra na instrumentach perkusyjnych.

Piosenka dla żartu

Hunter to znana formacja na polskiej scenie muzycznej. Grupa już dwukrotnie otrzymała nominację do nagrody Fryderyka. Zespół wykonuje muzykę z pogranicza thrash i heavy metalu. Z takimi klimatami był kojarzony właśnie Letkiewicz. To ostatnio się zmieniło.

Jak informuje „Super Express”, członkowie Huntera dla żartu postanowili nagrać piosenkę w stylu disco polo. – Po tym jak wrzuciliśmy do sieci amatorski teledysk, zgłosiła się do nas firma Lemon Records i zaproponowała nagranie profesjonalnego teledysku – wyjaśnił Letkiewicz. – Osiągnął już ponad 70 tysięcy wyświetleń. Ostatnio zadzwoniła do nas pani, która organizowała festyn. Zaproponowała nam 20 tys. zł za 20 minut grania – dodał.

Zespół z propozycji nie skorzystał, ponieważ ma tylko jedną piosenkę utrzymaną w klimacie disco polo, a to za mało na 20 minut grania na scenie. W rozmowie z dziennikiem były zastępca komendanta zadeklarował, że „Dynamit” to jednorazowa przygoda, a jego prawdziwą pasją pozostaje perkusja oraz ostry rock.