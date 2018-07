Obrazy jak prawdziwe zdjęcia. Te zdumiewające prace są zagadką dla internautów

Obrazy wyglądające jak świetnej jakości zdjęcia? Dla tych, którzy na co dzień nie zajmują się sztuką może się to wydawać nieprawdopodobne. Oddanie realizmu do tego stopnia za pomocą farb wydaje się niemożliwe, ale są na świecie artyści, którzy radzą sobie z tym doskonale. W mediach społecznościowych znajdziemy wiele przykładów dzieł, które dosłownie zapierają dech w piersiach. Na pierwszy rzut oka obrazy wyglądają jak normalne fotografie. Nawet po dłuższym zastanowieniu trudno odgadnąć, z czym tak naprawdę mamy do czynienia.

Kilka takich prac zebraliśmy w naszej galerii, którą znajdziecie nad tym tekstem. Warto przy tej okazji przypomnieć również dzieła japońskiego artysty Kei Mieno, o których niedawno pisaliśmy na łamach Wprost.pl. Prace Japończyka trudno nazwać zwykłymi obrazami. Jego talent można uznać za wyjątkowy, ponieważ potrafi namalować ludzi, którzy pozostają wytworem jego wyobraźni. Kiedy patrzy się na efekt końcowy można odnieść wrażenie, że to wcale nie jest obraz, a profesjonalne zdjęcie. Rysy twarzy, kolory i odwzorowanie emocji sprawiają, że osoby z obrazów wyglądają bardzo naturalnie.