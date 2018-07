12 września gwiazdy zaśpiewają Gintrowskiego w Poznaniu

Wybrzmią m.in. „Psalm o nożu”, „Bal u Pana Boga”, „Kantyczka z lotu ptaka”, „Posiłek”, „A my nie chcemy uciekać stąd” oraz „Dokąd nas zaprowadzisz Panie?”. Nie zabraknie brawurowego wykonania „Murów” w wykonaniu artystów Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Publiczność w Poznaniu będzie miała także okazje wysłuchać premierowej aranżacji pieśni Przemysława Gintrowskiego do wiersza Zbigniewa Herberta – „Kamyk”.

Na scenie Teatru Wielkiego wystąpią m.in. Ola Gintrowska, Krzysztof Kiljański, Renata Przemyk, Adam Szerszeń, Mirosław Niewiadomski, Muniek Zygmunt Staszczyk, Łukasz Drapała oraz Julia Gintrowska.

– Na warszawskie koncerty pamięci Gintrowskiego widzowie przyjeżdżali z całej Polski. To dla nas niezbity dowód, że Polsce jest zapotrzebowanie na to, aby przypominać twórczość tego jednego z najbardziej wszechstronnych kompozytorów i charyzmatycznego barda. Ludzie tęsknią do jego muzyki, chcą się nią dzielić z kolejnymi pokoleniami, chcą pamiętać o tamtych czasach – także, a może przede wszystkim dzięki kulturze, dzięki ponadczasowej muzyce i słowom, które nic nie straciły na swojej sile, na znaczeniu. To jest dziedzictwo nas wszystkich i wspólnie powinniśmy dbać, żeby nie pozostało wyłącznie na kartach książek historycznych i na płytach z dawnych lat, ale – by wciąż żyło – mówi Katarzyna Gintrowska, prezes Fundacji im. Przemysława Gintrowskiego, krewna barda.

„Gintrowski – a jednak coś po nas zostanie”

Kierownikiem muzycznym i autorem wszystkich aranżacji pieśni Gintrowskiego jest Jan Stokłosa, który również poprowadzi tego wieczoru orkiestrę Teatru Wielkiego i band. Artystom będzie towarzyszył chór pod kierownictwem Zuzanny Falkowskiej. Producentem i reżyserem koncertu jest Gabriela Gusztyn Popławska. Realizacja techniczna: Adam Kram. Koncert poprowadzi Monika Zamachowska.

„Gintrowski – a jednak coś po nas zostanie” to wyjątkowy projekt, który służy upamiętnieniu postaci legendarnego barda „Solidarności”, kompozytora, pieśniarza, autorytetu artystycznego i moralnego, autora niezapomnianych pieśni – songów stanu wojennego. W 2018 r. projekt ten nabiera szczególnego wymiaru, ponieważ Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił Rok Zbigniewa Herberta. Przemysław Gintrowski swoją muzyką nadał uniwersalnej poezji Herberta nowe życie i nowy wymiar. Pieśni Herberta to w twórczości Gintrowskiego ogromny rozdział, to część jego artystycznego testamentu.

Organizatorem koncertu „Gintrowski – a jednak coś po nas zostanie” jest Fundacja im. Przemysława Gintrowskiego.

Mecenasem koncertu jest Enea.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszu Promocji i Kultury.

Gintrowski, a jednak coś po nas zostanie…

Teatr Wielki w Poznaniu.

Godzina: 20.00

Bilety już w sprzedaży: Bilety24.pl