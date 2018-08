Kontrowersyjny teledysk Behemotha. Nergal ukrzyżowany jak Jezus Chrystus

Bliscy Zombie Boya nie wierzą w samobójstwo. „Nie mógłby tego...

W wieku 32 lat zmarł kanadyjski model Rick Genest, znany jako Zombie Boy. Mężczyzna, znany z licznych tatuaży, zdobył światową sławę po występie w teledysku do utworu Lady Gagi „Born This Way”. Rodzina i znajomi artysty nie wierzą w to,...