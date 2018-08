Bliscy Zombie Boya nie wierzą w samobójstwo. „Nie mógłby tego zrobić, był bardziej rozważny od innych”

W wieku 32 lat zmarł kanadyjski model Rick Genest, znany jako Zombie Boy. Mężczyzna, znany z licznych tatuaży, zdobył światową sławę po występie w teledysku do utworu Lady Gagi „Born This Way”. Rodzina i znajomi artysty nie wierzą w to, że mógł on popełnić samobójstwo.

Rick Genest został znaleziony martwy w środę 1 sierpnia w swoim mieszkaniu w Montrealu. Portale takie jak „Billboard” czy „TMZ” podają, że przyczyną jego śmierci było samobójstwo. Ich doniesienia potwierdzają wpisy Lady Gagi na Twitterze. „Samobójstwo mojego przyjaciela, Ricka Genesta, znanego jako Zombie Boy, jest więcej niż załamujące. Musimy mocniej pracować nad zmianą naszej kultury, by wydobyć na światło dzienne problemy zdrowia psychicznego i zerwać z tabu, ze nie można o tym mówić. Jeżeli cierpicie, zadzwońcie już dziś do rodziny lub przyjaciół. Musimy się nawzajem ratować” – napisała Lady Gaga. Piosenkarka kwestii pomocy osobom zmagającym się z problemami psychicznymi poświęciła jeszcze kolejne dwa wpisy. Doszło do nieszczęśliwego wypadku? Menadżer artysty Karim Leduc powiedział, że dla bliskich Zombie Boya istnieje zbyt wiele niespójności, aby móc powiedzieć, że yo było samobójstwo. Balkon, z którego wypadł Genest był bardzo niebezpieczny. Pamiętam jak kilka tygodni temu staliśmy tam razem i paliliśmy papierosy. Barierka była bardzo mała, Rick często na niej siadał. Musiał stracić równowagę i spaść do tyłu z trzeciego piętra – tłumaczył dodając, że Genest nie był osobą, która mogłaby popełnić samobójstwo, ponieważ był zdecydowanie bardziej rozważny niż większość ludzi na świecie i bardzo troszczył się o innych. – Poza tym warto podkreślić, że Zombie Boy nie zostawił żadnych notatek, listu pożegnalnego, planował w najbliższym czasie wiele rzeczy – wyjaśnił dodając, że jest w kontakcie z rodziną artysty, która także nie wierzy w wersję o samobójstwie. – Przed śmiercią był ze swoją dziewczyną, mówił jej, że idzie tylko zapalić papierosa. To właśnie ona go znalazła. Teraz jest w ogromnym szoku – dodał. Menadżer zaznaczył, że policja nadal nie wydała oficjalnego komunikatu w sprawie przyczyn śmierci Zombie Boya, a badania lekarskie wykazały, że artysta był całkowicie trzeźwy – w jego organizmie nie znaleziono żadnych śladów alkoholu ani narkotyków.

Nie żyje Zombie Boy - Rick Genest. Zdjęcia modela Galeria: