Halle Berry obchodzi dziś 52. urodziny. Podzieliła się z fanami odważnym zdjęciem

Halle Berry prowadzi na Instagramie konto, na którym szczegółowo opisuje, jak zachowuje swój młodzieńczy wygląd i smukłą sylwetkę. Aktorka jest inspiracją dla wielu osób – jej profil obserwuje obecnie ponad 3 miliony ludzi. Berry w każdy piątek wstawia na Instagrama porady dotyczące ćwiczeń i zdrowego odżywiania w ramach stworzonego przez nią cyklu „Fitness Friday” . Jeżeli zatem brakuje ci motywacji do ćwiczeń – nie czekaj dłużej i zajrzyj na profil aktorki. To co robi, najwyraźniej przynosi efekty.

„Wierzę, że dobre zdrowie i samopoczucie to prawdziwe piękno” – zaznacza aktorka w jednym ze swoich wpisów. „Świat piękna nieustannie ewoluuje, budując głębszy związek między zdrowiem i tym, co uważamy za idealne” – dodaje.

Halle Berry jako 17-latka reprezentowała stan Ohio w wyborach Miss Nastolatek, a w rok później zdobyła ten tytuł. W 1986 jako Miss USA wzięła udział w wyborach Miss Świata, podczas których awansowała do finału. Jej kariera potoczyła się od tego momentu błyskawicznie. Najpierw pracowała jako modelka, a już w 1989 wystąpiła w serialu „Living Dolls” . W 2008 roku została uznana przez magazyn „Esquire” najseksowniejszą żyjącą ciemnoskórą kobietą.

