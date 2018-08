Wirtualne Media: Ujawniono, kto zastąpi Roberta Janowskiego w „Jaka to melodia”

Według portalu casting na nową prowadzącą wygrała wokalistka Halina Mlynkova, która ma już doświadczenie w prowadzeniu programów telewizyjnych (m.in. „Voice of Poland”). Po wybraniu nowej prowadzącej rozpoczęto przygotowywanie nowej scenografii i oprawy. Nieoczekiwanie Mlynkova zrezygnowała z udziału w projekcie. Jak podają Wirtualne Media, nowym prowadzącym „Jaka to melodia” będzie Norbert Norbi Dudziuk, którego szeroka publiczność kojarzy przede wszystkim za sprawą piosenki „Kobiety są gorące”. Centrum informacji TVP na razie nie potwierdziło tej informacji. Za realizację programu będzie odpowiedzialna Telewizja Polska. W nowej wersji pojawią się piosenki disco polo.

Janowski zapowiadał, że może odejść

Chociaż już ponad rok temu TVP kupiła licencję teleturnieju, dopiero teraz tak naprawdę go przejmuje od zewnętrznej firmy produkującej program. Jak podawał „SE”, zmian nie chciał zaakceptować Robert Janowski, którzy odmówił podpisania umowy na dalsze prowadzenie teleturnieju. Podobnie jak przed rokiem, Robert Janowski informował za pośrednictwem mediów społecznościowych o swoim możliwym odejściu. „Niewiele WAM dzisiaj powiem, ponieważ Nikt z TVP1 jeszcze do mnie nie dzwonił. Ale wiem, że idzie zmiana. Pojechali po całości- tną producenta (też nic nie wie jeszcze!!!), scenografia do wyrzutki, reżyser »za dobry« bo ostatni sezon najlepszy w rankingach (nowy- MAREK BIK- współautor »dobrej zmiany« miał już, w poprzednich latach, okazję się wykazać, ale coś poszło nie tak. Teraz obiecuje poprawę i gruszki na wierzbie), prowadzący (czyli Ja) »cały na biało« i, to się nie mieści w głowie, WY, na nowy model Bo zmiana ma być nie tyle lepsza, ile młodsza – pisał Janowski na swoim koncie na Facebooku (pisownia oryginalna).