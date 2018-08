Ariana Grande naśladuje Celine Dion w „Carpool Karaoke”. Fani są zachwyceni!

17 sierpnia nakładem wytwórni Republic Records ukazał się najnowszy album Ariany Grande zatytułowany "Sweetener". Album promowany był przez single „No Tears Left to Cry” (3. miejsce w notowaniu Billboard Hot 100) i „God Is a Woman”. Na tę chwilę artystka jest laureatką trzech statuetek American Music Awards, MTV Europe Music Awards, jednej nagrody MTV Video Music Awards, a także czterech nominacji do prestiżowych nagród Grammy, jej wszystkie trzy albumy zostały pokryte platyną, czy też multiplatyną przez Recording Industry Association of America. Grande jest sopranem a jej głos osiąga również najwyższe tony rejestru gwizdkowego.

W najnowszym odcinku "Carpool Karaoke" Jamesa Cordena, którego odcinki zamieszczane są w serwisie YouTube, Grande przyznała, że śpiewać uczyła się poprzez naśladowanie gwiazd takich jak Beyonce, Celine Dion czy Mariah Carey. Poproszona przez Cordena o zaśpiewanie coś w stylu Celine Dion, Grande pokazała swoje niezwykłe umiejętności. Zobaczcie sami!