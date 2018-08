Prezydent Duda inspiracją dla artystów. Polscy muzycy nagrali kontrowersyjną piosenkę

Utwór „Krakowiaczek” to zapowiedź piątego albumu grupy Wu-Hae pt. „Dziki kraj”. Autorzy satyrycznej w zamyśle piosenki nie szczędzą gorzkich słów pod adresem prezydenta. „Andrzeju, Andrzeju, czemuś nas zostawił? I żeś się wygodnie w pałacu ustawił?! (...) Jarek z kolegami życie nam zatruwa, Mógłbyś coś z tym zrobić, ale jesteś Duda” – śpiewają muzycy.

Piosence towarzyszy klip, którego autorzy podkreślają, że chcą pozostać anonimowi, ponieważ jak sami tłumaczą, obawiają się o swoją dalszą przyszłość zawodową a w wypadku procesu nie mogliby liczyć na bezstronne orzekanie w ich sprawie. Teledysk do Krakowiaczka to kolaż składający się ze zdjęć Andrzeja Dudy oraz innych polityków partii rządzącej oraz opozycji. Na nagraniu widzimy m.in. prezydenta tańczącego krakowiaka czy przebranego za Supermana na tle rozbitych limuzyn.

Do tej pory klip wyświetlono w serwisie Youtube ponad 100 tysięcy razy. Część internautów chwali muzyków za odważny tekst i humor, inni twierdzą, że jest to forma znieważenia prezydenta za co zgodnie z prawem grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

