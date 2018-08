MTV Video Music Awards. Madonna skrytykowana za swój występ. Artystka odpowiada

We wtorek 22 sierpnia informowaliśmy, że Madonnie zarzucono, iż pojawiła się na scenie i bardziej skupiła się na sobie, niż na "królowej soulu". Artystka zaczęła od zaznaczenia, że Franklin „zmieniła bieg jej życia”. Później przeszła do opisu kolejnych etapów swojej kariery. „Chcę ci podziękować, Aretho, za wzmocnienie nas wszystkich. Szacunek” – zakończyła swoje wystąpienie. Słowa Madonny spotkały się z błyskawiczną reakcją Twitterowiczów, którzy wypomnieli „królowej popu” zbytnie skupienie na sobie.

Jak pisze Madonna, poproszono ją, aby zaprezentowała w tym roku zwycięzcę w kategorii najlepszy teledysk. Później – jak pisze – organizatorzy wpadli na pomysł, aby w trakcie swojego występu artystka podzieliła się z obecnymi anegdotami ze swojej kariery, które miały jakikolwiek związek z Arethą Franklin. „Podzieliłam się swoją podróżą i podziękowałam Arethcie Franklin za to, że mnie inspirowała w tej drodze. Nie miałam zamiaru organizować dla niej hołdu, ponieważ byłoby to niemożliwe w ciągu 2 minut i całym hałasem i blichtrem towarzyszącym wręczaniu nagród” – zaznaczyła Madonna. Dodała, że w tym czasie nigdy by się na to nie zdecydowała, ponieważ nie byłoby to godne upamiętnienia Arethy Franklin. „Niestety większość ludzi bardzo szybko wyciąga wnioski. Kocham Arethę. R.E.S.P.E.C.T”. – podkreśliła.

