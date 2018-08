„Thriller” Michaela Jacksona zepchnięty ze szczytu. Kto przebił „Króla Popu”?

O tym, że doszło do kluczowej zmiany na liście wszech czasów poinformowało The Recording Industry Association of America (RIAA), czyli zrzeszenie amerykańskich wydawców muzyki. Najlepiej sprzedającym się albumem został ten o nazwie „Greatest Hits 1971-1975” autorstwa The Eagles. Jest to połączenie czterech pierwszych płyt zespołu wydane w 1971 r. w Los Angeles.

The Eagles królują na podium

Jak czytamy na stronie riaa.com, album został sprzedany w 38 milionach kopii, na płytach albo w streamingu. Tym samym The Eagles wyprzedzili legendarny album Michaela Jacksona. Sprzedaż „Thrillera” zatrzymała się póki co na poziomie 33 milionów. Na trzecim miejscu w zestawieniu znalazło się jeszcze jedno dzieło The Eagles - album „Hotel California” (26-krotna platyna). Don Henley, współzałożyciel grupy wyraził wdzięczność wobec rodziny i fanów, którzy są blisko z zespołem przez ostatnich 46 lat.

„Thriller” Michaela Jacksona pozostaje najlepiej sprzedającym się krążkiem na całym świecie (47 milionów egzemplarzy).

