Błąd w Matrixie czy zwykły zbieg okoliczności? Zobacz ponad 20 przypadków

Czasami natykamy się na widoki, które zmuszają nas do zatrzymania się i zastanowienia: czy to co widzimy, to prawda, czy jedynie nasze złudzenie? Fani kultowego filmu „Matrix” znają odpowiedź. To błąd systemu.

Każdy, kto oglądał film braci (obecnie sióstr) Wachowskich, pamięta pewnie oryginalne wytłumaczenie zjawiska deja vu. Powtarzające się przed oczami głównego bohatera sceny zostały wytłumaczone jako błąd zawieszającego się systemu operacyjnego, w którym „zanurzeni” żyją wszyscy ludzie. Takich błędów zafascynowani „Matrixem” internauci potrafią wyszukać całe tysiące, jeśli nie miliony. „Identycznie ubrani ludzie? To wina lenistwa programistów”. „Niemal identyczne rysy twarzy? Błąd Matrixa”. Dla nas to oczywiście raczej zbiegi okoliczności, czy kwestia prawdopodobieństwa wymuszana ilością żyjących na świecie ludzi oraz pewnych ograniczeń modowych narzucanych przez branże wyznaczające trendy. Trzeba jednak przyznać, że nawiązania do „Matrixa” mają swój urok i przyjemnie jest się nimi od czasu do czasu pobawić. Zapraszamy do przeglądania zebranych przez portal Bored Panda fotografii tego typu przypadków. Czytaj także:

