Oskarżył Asię Argento o wykorzystywanie seksualne. 22-latek wydał oświadczenie

„Początkowo nie opowiadałem mojej historii, ponieważ zdecydował, że poradzę sobie z tym sam, poruszając tę kwestię także z osobą, która mnie skrzywdziła” – pisze Bennett w oświadczeniu. „Moja trauma powróciła w momencie, gdy ta osoba sama ogłosiła, że jest ofiarą nadużycia. Nie składałem w ostatnich dniach publicznych oświadczeń, ponieważ wstydziłem się i bałem się tego, że zostanie to wpisane w publiczną narrację” – czytamy. „Gdy doszło do tej sytuacji byłem nieletni i próbowałem szukać sprawiedliwości w sposób, który był dla mnie w tym momencie sensowny, ponieważ nie byłem gotowy na to, żeby uporać się z konsekwencjami tego, co przyniosłoby upublicznienie mojej historii. Wierzyłem, że nadal istnieje piętno tego, że jestem mężczyzną w takiej sytuacji. Nie sądziłem, że ludzie zrozumieją” – podkreślił.

22-letni obecnie Bennett zaznacza, że już nie boi się mówić. „musiałem przezwyciężyć wiele przeciwności w moim życiu, jednak jest to kolejna z nich i poradzę sobie z nią, tylko potrzebuje czasu. Chciałbym uniknąć tego wydarzenia w moim życiu, jednak dzisiaj wybieram pójście na przód, już nie w ciszy” – podkreślił.

Asia Argento była jedną z pierwszych kobiet, które oskarżyły Harveya Weinsteina o napaść na tle seksualnym. Z informacji opublikowanych przez dziennik „The New York Times” wynika, że niedługo po tym, zgodziła się zapłacić 380 tysięcy dolarów Jimmy'emu Bennettowi, aktorowi, który oskarżył ją o molestowanie. Do zdarzenia dojść miało w 2013 roku, gdy miał zaledwie 17 lat. Włoska aktorka miała wówczas 37 lat. W Kalifornii wiek zgody (ustalony prawnie minimalny wiek, od którego dana osoba jest uznana za zdolną do wyrażenia ważnej prawnie zgody na czynności seksualne z inną osobą) wynosi 18 lat. W dokumentach sądowych, które cytuje dziennik przeczytać można, że sytuacja z 2013 roku nakręciła u Bennetta spiralę problemów emocjonalnych, które przekładały się też na jego pracę.

Czytaj także:

Zapoczątkowała ruch #MeToo, jest oskarżona o molestowanie. „The New York Times” publikuje dowodyCzytaj także:

Asia Argento odpowiada na oskarżenia o molestowanie. Zapoczątkowała ruch #MeToo