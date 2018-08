Wyzwiska i pogróżki pod adresem wokalistki Złotego Maanamu. „Zaczęłam bać się o życie”

Karolina Leszko w rozmowie z „Super Expressem” opowiedziała o tym, co spotkało ją w ostatnim czasie. – Zaczęłam bać się o życie moje i moich dzieci. Zalała mnie fala wyzwisk i pogróżek na prywatnym koncie na Facebooku – przyznała. Sprawy w swoje ręce wziął menedżer zespołu Wojciech Pijanowski. – Zgłosiliśmy to na policję. Karolina ma takie same prawa jak inni. Policjanci już prześwietlają tego hejtera. Napadanie na dziewczynę bez powodu to jest świństwo do kwadratu – stwierdził w rozmowie z dziennikiem. Po stronie wokalistki stanęli też koledzy z zespołu Złoty Maanam. Leszko 3 sierpnia opublikowała na swoim Facebooku post, w którym odniosła się do śmierci Kory.

Niedawno oświadczenie dotyczące Złotego Maanamu wydał Ryszard Olesiński, współzałożyciel zespołu Maanam oraz jego były członek. Zaapelował, by uszanować wolę Marka Jackowskiego, który tuż przed śmiercią powołał do życia „Złoty Maanam” wraz z nową wokalistką Karoliną Leszko. „Pamiętajmy, że Karolina została wybrana osobiście przez Marka z poparciem reszty zespołu z programu »Szansa na sukces«, by współtworzyć »Złoty Maanam«. To Marek Jackowski zaprosił Karolinę do współpracy widząc w niej utalentowaną wokalistkę z ogromną charyzmą sceniczną” – czytamy w oświadczeniu.

„Jesteśmy wdzięczni Karolinie, że podjęła to trudne wyzwanie współpracy ze Złotym Maanamem po śmierci Marka, świadomi tego, że nie wszyscy są gotowi ją zaakceptować. Ten sam dylemat miał Marek w rozmowie ze mną - czy ludzie są gotowi na taką zmianę? Karolina nie musi nikogo naśladować, a pewne skojarzenia wynikają tylko z porównań do Kory, która miała w swojej karierze tyle różnych odsłon, że nie sposób nie doszukać się jakichś skojarzeń” – podkreślał Olesiński.

