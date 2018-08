„Twisted Pair” najgorszym filmem roku? Zobaczcie ten zwiastun i oceńcie sami

Neil Breen jest byłym agentem nieruchomości i architektem, który 15 lat temu zajął się kręceniem filmów. Do tej pory świat ujrzał pięć jego dzieł, ale wygląda na to, że najnowsza produkcja reżysera przebije wszystkie, które do tej pory mogliśmy zobaczyć. Breen zawsze wciela się w główną rolę w swoich filmach i zdążył już przyzwyczaić wszystkich do nietypowych pomysłów. W przeszłości był już np. cybernetycznym geniuszem, herosem z supermocami czy istotą boską.

Najgorszy film roku?

O czym będzie jego najnowszy film? Po obejrzeniu dostępnego w serwisie YouTube zwiastuna dowiadujemy się, że Breen tym razem gra podwójną rolę bliźniaków, którzy... połączyli się ze sztuczną inteligencją i nie mogą dojść do porozumienia, jak naprawić świat. Wygląda na to, że nie zabraknie efektów specjalnych, których jakość pozostawia jednak wiele wątpliwości. Strzelaniny, wybuchy i zwroty akcji z reguły powinny zachęcić widzów do obejrzenia filmu, ale jak będzie w przypadku tej produkcji? Oceńcie sami. Niektórzy twierdzą, że „Twisted Pair” może zostać okrzyknięty najgorszym filmem roku.