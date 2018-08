Polskie czołgi i pole bitwy w „World of Tanks”. Do tego okolicznościowy klip O.S.T.R.-a

Do World of Tanks wjeżdżają polskie czołgi, którymi będzie można powalczyć na nowej mapie, nawiązującej do polskiej bitwy pod Studziankami. Z tej okazji wytwórnia Asfalt Records wypuściła specjalny klip promujący nową zawartość. Popularny łódzki raper O.S.T.R. we współpracy z Żywiołakiem nagrał utwór „Polska siła”, opowiadający o waleczności rodaków. – Prywatnie jestem wielkim fanem gier video, dlatego bardzo cieszę się, że zostałem zaproszony do takiego projektu – komentował raper.

– Mimo, że w życiu nagrałem już dużo muzyki, stworzenie utworu do „World Of Tanks” było dla mnie zupełnie nowym doświadczeniem. Nowym i bardzo ekscytującym, ponieważ od dziecka jestem miłośnikiem gier wojennych, a „World of Tanks” jest jedną z moich ulubionych. Nie dość, że można się przy niej dobrze zrelaksować, to posiada też walor edukacyjno-historyczny, który bardzo sobie cenię. A tego, że na planie teledysku mogłem przejechać się prawdziwym czołgiem, nie zapomnę do końca życia – mówił O.S.T.R.

Czym jest World of Tanks?

Jak możemy przeczytać na Youtube pod klipem, World of Tanks to najpopularniejsza wieloosobowa sieciowa gra akcji poświęcona czołgom z XX wieku. Rzuca graczy w wir spektakularnych bitew pancernych z okresu II Wojny Światowej. Producenci udostępnili ponad pięćset pięćdziesiąt czołgów do dyspozycji graczy. Każdy model odtworzony został z dbałością o szczegóły i zgodność historyczną.

Nowa zawartość ucieszy polskich graczy

„Polskie drzewo technologiczne zawiera dziesięć regularnych czołgów oraz dwie maszyny typu premium. Głównymi wyróżnikami polskiej linii są wysokie obrażenia na pojedynczy strzał oraz dobra depresja dział. Dzięki temu polskie czołgi będą dawały interesujące możliwości taktyczne i staną się niebezpiecznym przeciwnikiem w grze. Na linię składają się: lekkie czołgi 4TP, 7TP, 10TP i 14TP, średnie czołgi 25 TP KSUST II projektu inżyniera Edwarda Habicha, 40TP oraz 45TP, projekty odnalezione w archiwach polskich instytutów naukowych – 53TP Markowski, 50TP Tyszkiewicz, 60TP Lewandowski – oraz czołgi premium: 50TP, powstańcza Pantera »Pudel«” – dowiadujemy się w informacji prasowej.