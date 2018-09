Minister kultury o planach na świętowanie stulecia niepodległości. Będą premiery filmów

– Jest bardzo wiele takich wydarzeń planowanych. Część już się odbyła. Ten nasz program „Niepodległa” jest budowany na trzech poziomach. To są wydarzenia lokalne. Konkursy lokalne się odbywają i już się odbyły, to są tysiące inicjatyw lokalnych, które uzyskały dofinansowanie z ministerstwa. To jest drugi wymiar – zagraniczny. Bardzo wiele rzeczy za granicą się dzieje. I ten wymiar – wydarzenia centralne.

Jakie wydarzenia czekają nas na Święto Niepodległości?

– 10-11 listopada – wielki „kiermasz”, „miejsce spotkania” na Krakowskim Przedmieściu związane z „Niepodległą”. Zapraszamy wszystkich, będą namioty podgrzewane. To będzie takie miejsce, rodzaj takiego rynku centralnego, który będzie otwarty przez te dwa dni w Święto Niepodległości – zapowiedział. – 11 listopada na 22 estradach świata: 11 w Polsce i 11 na świecie zostanie odegranych 100 polskich utworów – te od 1918 do 2018 roku, które są także na nowo wydane i opracowane. To właśnie ten projekt realizuje Wydawnictwo Muzyczne. Każdy koncert będzie rozpoczynał się od specjalnego sygnału, który napisał dla nas Krzysztof Penderecki na stulecie odzyskania niepodległości – dodał minister.

Premiery filmowe

– Oprócz tego będzie kilka premier filmowych, m.in. premiera filmu dokumentalnego, scyfryzowanego, pokolorowanego. To są materiały dotychczas nieznane, niedostępne z archiwów zagranicznych m.in. francuskich – o niepodległości, o odzyskaniu niepodległości – mówił dalej wicepremier. – Więc takich projektów centralnych, głównych, oprócz tych uroczystości czysto politycznych oczywiście, jest bardzo wiele – zapewniał.

