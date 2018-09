„Plagi Breslau” bez cenzury. Jest zwiastun reżyserski nowego filmu Patryka Vegi

Akcja filmu „Plagi Breslau” rozgrywa się we współczesnym Wrocławiu, gdzie dochodzi do serii makabrycznych zabójstw. Codziennie o godzinie 18:00 nieznany, seryjny morderca dokonuje zbrodni. Policjantka Helena Ruś podejrzewa, że są one dziełem jednego człowieka. Kiedy podczas interwencji poważnie ranny zostaje Bronson, policyjny partner Heleny, bohaterka decyduje się za wszelką cenę ustalić tożsamość mordercy. Wraz z oddelegowaną do tej sprawy profilerką z CBŚP, Iwoną Bogacką, prowadzi śledztwo, którego wyjaśnienia należy szukać w XVIII-wiecznej historii miasta. Kobiety starają się wygrać wyścig z czasem i nie dopuścić do kolejnych zbrodni.

Główną rolę w filmie gra Małgorzata Kożuchowska, która po raz pierwszy wystąpi u Patryka Vegi. Aktorka wciela się w rolę policjantki, która tropi seryjnego mordercę. W filmie wystąpią także Daria Widawska, Ewa Kasprzyk, Katarzyna Bujakiewicz, Tomasz Oświeciński, Wojciech Kalinowski, Jacek Beler i Andrzej Grabowski.

Nowy film Patryka Vegi będzie dostępny na platformie Showmax. Premiera jest planowana na grudzień 2018 roku.