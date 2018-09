Robert Janowski szykuje nowy program muzyczny. Zdradził kilka szczegółów

– Przygotowuję program muzyczny. Chciałbym, żeby był na poziomie, z klasą. Taki, do którego przyzwyczaiłem widzów przez 20 lat – powiedział Robert Janowski dla Wirtualnej Polski. – Jestem zawodowcem. Chcę to zrobić tak, żeby nie było wątpliwości, że to jest atrakcyjne, z misją – dodał.

Były prowadzący „Jaka to melodia?” podkreślił, że na razie nie ustalił szczegółów w tej kwestii z żadną stacją. – Chcę go dobrze przygotować, pójdę w różne miejsca i może się spodoba – wyjaśnił.

Janowski odniósł się też do swojego odejścia z programu TVP. Stwierdził, że żal mu widzów, którym poświęcił połowę zawodowego życia. –Wszystko kiedyś się kończy. Nikt nie przewidywał, że to będzie tak długo trwało – wskazał. Janowski wyjaśnił również, że często odpowiada na komentarze w mediach społecznościowych z szacunku dla swoich odbiorców.

Zmiany w „Jaka to melodia?”

W połowie sierpnia okazało się, że Robert Janowski nie będzie już prowadzącym „Jaka to melodia”. Zastąpił go Norbert „Norbi” Dudziuk. Te informacje potwierdził Jacek Kurski podczas konferencji prasowej z okazji prezentacji jesiennej ramówki TVP. Oprócz Janowskiego z programem pożegnały się też inne osoby, które z formatem były związane od wielu lat, m.in. Grzegorz Wilk.

