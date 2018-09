Nagrody Emmy rozdane po raz siedemdziesiąty! Oto lista zwycięzców

Przebieg ceremonii rozdania Nagród Emmy wyemitowano w poniedziałek w stacji NBC. Gospodarzami jubileuszowej gali byli komicy Michael Che i Colin Jost. Na czerwonym dywanie pełno było gwiazd. Pojawili się m.in. Penelope Cruz, Jessica Biel i Antonio Banderas.

Jednym z momentów, który z pewnością zapadnie w pamięci, po siedemdziesiątej gali rozdania Nagród Emmy to zaręczyny, do których doszło na scenie. Reżyser Glenn Weiss, któremu przyznano nagrodę za galę wręczenia Oscarów oświadczył się swojej dziewczynie podczas podziękowań, które wygłosił do widowni. Nagranie z tej wyjątkowej chwili można już znaleźć na YouTube.

Poniżej zamieszczamy listę zwycięzców z poszczególnych kategorii.

Emmy 2018 - zwycięzcy

Serial dramatyczny: Gra o tron (HBO)

Serial komediowy: The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Miniserial: Zabójstwo Versace: American Crime Story (FX)

Aktor w serialu komediowym: Bill Hader, Barry (HBO)

Aktor w serialu dramatycznym: Matthew Rhys, The Americans (FX)

Aktor w miniserialu lub filmie telewizyjnym: Darren Criss, Zabójstwo Versace: American Crime Story (FX)

Aktor w serialu komediowym: Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Aktorka w serialu dramatycznym: Claire Foy, The Crown (Netflix)

Aktorka w miniserialu lub filmie telewizyjnym: Regina King, Seven Seconds (Netflix)

Aktor drugoplanowy w serialu komediowym: Henry Winkler, Barry (HBO)

Aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym: Peter Dinklage, Gra o tron (HBO)

Aktor drugoplanowy w miniserialu lub filmie telewizyjnym: Jeff Daniels, Godless (Netflix)

Aktorka drugoplanowa w serialu komediowym: Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym: Thandie Newton, Westworld (HBO)

Aktorka drugoplanowa w miniserialu lub filmie telewizyjnym: Merritt Wever, Godless (Netflix)

Reżyseria serialu dramatycznego: Stephen Daldry, The Crown, „Paterfamilias” (Netflix)

Reżyseria serialu komediowego: Amy Sherman-Palladino, The Marvelous Mrs. Maisel „Pilot” (Amazon)

Reżyseria serialu limitowanego, filmu telewizyjnego lub dramatycznego programu specjalnego: Ryan Murphy, Zabójstwo Versace: American Crime Story, „The Man Who Would Be Vogue” (FX)

Scenariusz - serial komediowy: Amy Sherman-Palladino, The Marvelous Mrs. Maisel, „Pilot” (Amazon)

Scenariusz - serial dramatyczny: Joe Weisberg & Joel Fields, The Americans, „Start” (FX)

Scenariusz - miniserial lub film telewizyjny: William Bridges i Charlie Brooker, Black Mirror, „USS Callister” (Netflix)

Program typu reality oparty na rywalizacji: RuPaul's Drag Race (VH1)

