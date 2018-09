Kontrowersje po emisji odcinka programu Cejrowskiego w TVP ABC. Będą konsekwencje

Sprawa dotyczy programu „Boso przez świat”, a konkretnie odcinka „Miasto w dżungli”. Wojciech Cejrowski zaprezentował w nim jedno z peruwiańskich miast. Opowiadał m.in. o świeczkach w fallicznym kształcie i z figurkami symbolizującymi parę. Pokazywał też przedmioty na straganie uważane za afrodyzjaki. – A jak chcemy, żeby baba nam poszła z serca - to samo, tylko czarne i te postaci dwie stoją tyłem do świecy, która wcześniej oznaczała bara-bara, a teraz oznacza: już cię nie chcę, idź se mała – mówił Cejrowski do widzów.

TVP: Będą konsekwencje

W niedzielę 16 września wieczorem, odcinek o afrodyzjakach pokazano w TVP ABC, co wywołało kontrowersje. Portal wirtualnemedia.pl zapytał Telewizję Polską o stanowisko w tej sprawie. W odpowiedzi Centrum Informacji TVP poinformowało, że osoba odpowiedzialna za wyemitowanie tego odcinka „Boso przez świat” w TVP ABC poniesie konsekwencje. Nie podano jednak, o jakie konsekwencje dokładnie chodzi. TVP w przesłanym portalowi oświadczeniu przyznała, że treści prezentowane w odcinku „Miasto w dżungli” były „niedostosowane do grupy odbiorców TVP ABC”.

