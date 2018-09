Bert i Ernie z „Ulicy Sezamkowej” są parą gejów? Studio ucina spekulacje

Burza wokół znanych postaci z programu „Ulica Sezamkowa”, zaczęła się od słów scenarzysty Marka Saltzmana, który w latach 80. dołączył do ekipy twórców produkcji. Jego zdaniem Bert i Ernie od zawsze byli homoseksualną parą. – Nie sądzę, bym wiedział, jak inaczej ich opisać. Tylko jako kochająca się para – twierdził.

Studio wydało oświadczenie

Bert i Ernie to Muppety, które mieszkają razem w jednym domu, a ich historia na ekranie była emitowana od lat 60. ubiegłego wieku. BBC zauważa, że m.in. po słowach Saltzmana stały się się ikonami społeczności homoseksualistów. Czy jednak wersja scenarzysty jest zgodna z rzeczywistością? Studio Sesame Workshop, które odpowiada za Muppety i „Ulicę Sezamkową” postanowiło odnieść się do spekulacji na ten temat i co może wydawać się zaskakujące, opublikowało oświadczenie.

„Tak, jak zawsze było to podkreślane, Bert i Ernie są najlepszymi przyjaciółmi” – poinformowano w komunikacie zamieszczonym na Twitterze. „Zostali stworzeni, by uczyć dzieci, że nawet ludzie różniący się od siebie, mogą się przyjaźnić. Mimo, że są identyfikowani jako postacie płci męskiej, które posiadają wiele ludzkich cech (jak z resztą większość Muppetów), to wciąż tylko kukiełki, które nie mają żadnej orientacji seksualnej” – dodano na koniec.

Czytaj także:

Kontrowersje po emisji odcinka programu Cejrowskiego w TVP ABC. Będą konsekwencje