Robert Janowski stracił prawo jazdy. „Następnego dnia byłem w sklepie ze skuterami”

Robert Janowski dołączył do grona gwiazd, którym odebrano prawo jazdy. Prezenter w terenie zabudowanym przekroczył prędkość o ponad 50 km/h. Dokładnie w ten sam sposób dokument uprawniający do jeżdżenia samochodem straciła piosenkarka Justyna Steczkowska. Choć sytuacja miała miejsce jeszcze w ubiegłym roku, dopiero teraz Janowski postanowił opowiedzieć o niej publicznie. W rozmowie z Radiem Zet były prowadzący Jaka to melodia powiedział, że przyjechał na wywiad skuterem. - Inaczej bym nie zdążył na audycję. Cała Europa, cały świat, wszystkie dzieciaki jeżdżą na skuterach. U mnie zaczęło się tak, że był dzień znicza, 1 listopada. »Dzień dobry panu, za szybko, do widzenia, na trzy miesiące«. Zabrali mi prawo jazdy. Jechałem za szybko. Następnego dnia byłem w sklepie ze skuterami – wyznał Janowski.

Prezenter dodał, że choć odzyskał już prawo jazdy, od tego czasu praktycznie nie jeździ samochodem i stał się fanem bardziej ekologicznych środków transportu.

