Nergal znowu obraził uczucia religijne? W sieci pojawiło się kontrowersyjne wideo

Adam Darski jest znany z kontrowersyjnych zachowań, w których wielu dopatruje się obrazy uczuć religijnych. W przeszłości wokalista podarł Biblię, a także śpiewał do Jezusa ukrzyżowanego na sztucznym penisie. Tym razem o muzyku stało się głośno za sprawą nowego albumu grupy „I Loved You At Your Darkest” Behemoth będzie promował nowe piosenki podczas trasy koncertowej m.in. w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Danii oraz Szwecji i Wielkiej Brytanii. Koncerty w Polsce na razie nie zostały zapowiedziane. W ramach promocji albumu utworzono także specjalną stronę internetową, do której dostęp jest możliwy po odmówieniu modlitwy przez mikrofon.

Tuż przed premierą albumu wokalista udostępnił na oficjalnym profilu zespołu na Facebooku nagranie, na którym karmi swojego psa ciasteczkami w kształcie krzyża. Z zespołem Behemoth przygotowaliśmy limitowaną edycję karmy dla psów: God=Dog. Wszystko po to, żeby wspierać naszych przyjaciół. To mała czarna przekąska w kształcie krzyży. Być może to pierwszy raz w historii, kiedy krzyż może wymusić coś nowego dla nas - mówi Adam Darski. Część internautów nie kryje oburzenia filmikiem twierdząc, że muzyk dopuścił się profanacji i obraził uczucia religijne katolików.

