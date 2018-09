Nagrody filmowe na Festiwalu w Gdyni rozdane. „Niech żyje wolność w polskim kinie”

O główną nagrodę Festiwalu Filmowego w gdyni rywalizowało w tym roku wiele dobrych filmów. W Konkursie Głównym pokazano m.in. Kamerdynera Filipa Bajona, Zimną wojnę Pawła Pawlikowskiego, Kler Wojtka Smarzowskiego czy Twarz Małgorzaty Szumowskiej. Jury miało trudy orzech do zgryzienia, jednak finalnie Złote Lwy powędrowały do Pawła Pawlikowskiego. Jego film Zimna Wojna został już doceniony na festiwalu w Cannes, ma również szanse na nominację do Oscara. Zdobywca głównej nagrody oprócz statuetki otrzymał 100 tysięcy złotych do podziału - 60 tysięcy dla reżysera i 40 tysięcy dla producenta.



Platynowe Lwy za całokształt twórczości otrzymał Jerzy Skolimowski. – A więc znów mam te swoje pięć minut. A jeśli ze wzruszenia zacznę się zająkiwać, to może nawet i sześć. Liczę też, że ten sędzia najwyższy naszych losów zechce mi jeszcze udzielić kilku minut extra time za przerwy w grze i za nikczemne faule przeciwników – powiedział podczas uroczystej gali reżyser. – Niech żyje wolność w polskim kinie – dodał.

Laureaci 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych