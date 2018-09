„To widzą ptaki w locie”. 36-latek pokazuje piękno świata, robiąc niezwykłe zdjęcia

Na zdjęciach widzimy nie tylko wysokie wieżowce w Hongkongu ale także dużo terenów z boiskami do piłki nożnej, koszykówki i innymi zielonymi przestrzeniami, których mało kto spodziewa się w tak tętniącym życiem mieście. – Kumulacja, pośpiech, bezsenność. Chciałem pokazać inną historię, inną perspektywę, niż to, co widzimy patrząc przed siebie, jak idziemy chodnikami. Na moich zdjęciach ludzie mają zobaczyć to, co widzą ptaki w locie – tłumaczy Gary Cummings. – Chcę pokazać ludziom, jak wygląda nasz świat naprawdę. Często go nie doceniamy i jest dla on dla nas bardzo oczywisty. Wyjdź czasami i zbadaj to, gdzie żyjesz, zanim będzie za późno – zachęca fotograf.

36-latek wyjaśnia, że jego metoda na robienie tak wyjątkowych zdjęć często wiąże się z godzinami spędzonymi przy Google Earth. – Nie mogę się po prostu gdzieś pokazać i wysłać w powietrze dron. Ważne jest planowanie, nawet jeżeli chodzi o nagłe wypadki przy pracy – dodaje. – Ludzie zazwyczaj są bardzo zaskoczeni tym, jak bardzo różnią się moje zdjęcia od tego, co widzą oni na codzień. To wspaniałe uczucie wiedzieć, że tak się do tego przyczyniam – zapewnia.