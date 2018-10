Ujawniono niepublikowany utwór The Cranberries. Dolores O'Riordan zaśpiewała po irlandzku

„Íosa” to jedyny utwór w dorobku zespołu The Cranberries śpiewany po irlandzku. Piosenkę opublikowano na YouTube 27 września. Szybko zyskała tysiące polubień, a do tej pory odsłuchano ją ponad 50 tys. razy.

Nagranie zatytułowane „Íosa”, to zapowiedź specjalnej edycji debiutanckiego albumu „Everybody Else Is Doing It So Why Can’ We”. Premiera odbędzie się 19 października. Muzycy w oświadczeniu poinformowali, że zespół pracował nad stworzeniem nowej wersji od ubiegłego lata razem z wytwórnią Universal Music. Artyści przyznali, że ich działania wstrzymała śmierć Dolores O'Riordan. W ostatnim czasie postanowili odświeżyć swoje plany i zapadła decyzja o ukończeniu dzieła.

Śmierć Dolores O’Riordan

Dolores O’Riordan zmarła 15 stycznia w Londynie, gdzie przebywała na krótkiej sesji nagraniowej. Artystka została pochowana na cmentarzu w Ballybricken. W czasie trwania uroczystości pogrzebowych radiostacje w całej Irlandii grały utwór The Cranberries „When You're Gone”. Już wtedy Scotland Yard informował, nie ma podstaw, by uznać, że nagła śmierć wokalistki The Cranberries była wynikiem przestępstwa. Ostatecznie potwierdzono, że Dolores O'Riordan zmarła na skutek utonięcia, będąc pod wpływem alkoholu

„The Irish Times” po śmierci artystki pisał, że w 2017 r., z powodu złego stanu zdrowia wokalistki zespół musiał odwołać część swoich koncertów.