Perkusista Sigur Ros odchodzi z zespołu w związku z oskarżeniami o gwałt

„W następstwie niezwykle poważnych i osobistych oskarżeń, które padły przeciwko niemu w ostatnich dniach, przyjęliśmy dziś rezygnację naszego kolegi z zespołu, Orri Pálla Dýrasona, aby umożliwić mu to, żeby poradził sobie z tym prywatnie” – napisał na Facebooku zespół.

Oskarżenia wyszły na jaw w zeszłym tygodniu po tym, jak artystka z Los Angeles Meagan Boyd napisała o spotkaniu z Dyrasonem w 2013 roku na Instagramie. Post został już usunięty, jednak serwis Pitchfork cytuje go na swojej stronie. „Byłam pijana, spotkałam go w kubie (przez jakiś czas byłam tancerką w klubie” the body shop „), zainicjowałam też nasz pocałunek przed tym, jak obudziłam się z uczuciem, że ktoś mnie petentrował bez mojej zgody, podczas gdy spałam. To stało się dwukrotnie tej nocy i zastanawiam się wciąż, dlaczego już za pierwszym razem nie wyszłam – byłam jednak zbyt pijana, zmęczona i w szoku, a to było jeszcze zanim słyszałam o takich rzeczach jak Uber/Lyft. Bez względu na wszystko, nikt nie powinien być gwałtony/dotykany/lizany/piep*** bez udzielenia na to zgody” – napisała kobieta.

W innym poście Boyd udostępniła rzekomą wymianę e-maili z Dyrasonem. „Dlaczego publicznie oskarżasz mnie o coś, czego nie zrobiłem?” – pyta perkusista Sigur Ros zaznaczając, że jego doświadczenie było zupełnie inne od jej. Boyd odpowiada, że obudziła się krzycząc na niego i „od miesięcy ma traumę, a od kilku lat nie jest w stanie zapomnieć, jak sprawił, że czuła się okropnie” .