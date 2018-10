Przebranie za Oscara Pistoriusa hitem Halloween? Kontrowersyjny strój podzielił Brytyjczyków

Przebieranie się za morderców nie jest w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii niczym niezwykłym. Od lat w okresie Halloween można tam spotkać na ulicy osoby udające Freddy'ego Krugera, Michaela Myersa, Jasona Voorheesa czy bardziej znanego w Polsce Kubę Rozpruwacza. Pytanie tylko, ile lat musi upłynąć od danego zdarzenia, zanim będzie można traktować je jako popkulturowe zjawisko, a nie wstrząsającą tragedię.

Sklep Jokers' Masquerade w Luton w Wielkiej Brytanii oferuje kostium Oscara Pistoriusa – lekkoatletycznego złotego medalisty, paraolimpijczyka, mordercy. Pochodzący z RPA Pistorius został skazany za morderstwo popełnione na swojej dziewczynie Reevie Steenkamp. Sądząc po oburzeniu przebraniem „na Pistoriusa”, w tym wypadku jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie na takie „żarty”. Choć znalazło się wielu obrońców pomysłu, większość internautów w sojuszu z brytyjskimi mediami, potępia pomysł sklepu.

Sprawa Oscara Pistoriusa

W nocy z 13 na 14 lutego 2013 roku w posiadłości Oscara Pistoriusa zginęła jego partnerka Reeva Steenkamp. Biegacz miał do niej oddać cztery strzały przez zamknięte drzwi łazienki. Przed sądem Pistorius utrzymywał, że pomylił kobietę z włamywaczem, co stało się podstawą do zaklasyfikowania czynu jako nieumyślne spowodowanie śmierci. Po kolejnym rozpatrzeniu dowodów sąd przychylił się do argumentów prokuratury, iż było to morderstwo.

Najwyższy Sąd Apelacyjny w Republice Południowej Afryce sąd powiększył karę więzienia Oscara Pistoriusa. Mężczyzna za zabicie swojej dziewczyny Reevy Steenkamp odsiedzi karę 13 lat i 5 miesięcy więzienia. Prokuratorzy stwierdzili, że zasądzona kara 6 lat pozbawienia wolności jest „szokująco niska”. Wyrok oglądać mieli w telewizji rodzice Reevy Steenkamp, o czym poinformowała rzeczniczka, dodając, że było to dla nich bardzo „emocjonalne”. – Czują, że doszło do sprawiedliwości dla Reevy. Teraz może ona odpoczywać w pokoju – powiedziała Tania Koen. – Jednocześnie, ludzie myślą, że to dla nich oznacza koniec tematu... prawda jest taka, że każdego dnia żyją z myślą o stracie Reevy – dodała.

W RPA największa kara za morderstwo to 15 lat, jednak sąd odliczył już Oscarowi Pistoriusowi okres, który ten spędził za kratami.