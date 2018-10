Aktorka oburzona bajką o Królewnie Śnieżce. „Nie można całować śpiącej osoby bez jej zgody”

Polscy widzowie mogą kojarzyć aktorkę przede wszystkim z produkcji takich jak „Plotkara”, „Chłopaki też płaczą”, „Weronika Mars”, „Kraina Lodu” czy „Krzyk 4”. Ostatnio o amerykańskiej artystce stało się głośno za sprawą jej wypowiedzi poświęconej bajkom dla dzieci. Kristen Bell uznała bowiem, że kultowa bajka – Królewna Śnieżka – nie jest dobrym wzorem dla młodzieży. W opinii aktorki bajka ta może mieć zły wpływ na dzieci. – Szczególnie chodzi o scenę, kiedy książę całuje Śnieżkę. Przecież tak nie powinno być. Nie można całować kogoś, kto nie wyraził na to zgody. Nie uważacie, że to dziwne, że książę całuje Śnieżkę bez jej zgody? Nie można całować kogoś, kto śpi – tłumaczyła aktorka. Bell dodała, że na przykładzie Śnieżki uczy dwójkę swoich dzieci, że niewolno przyjmować podarunków od nieznajomych, ponieważ może mieć to poważne konsekwencje.

„Muszę się trzymać swoich przekonań”

To nie jedyna aktorka, która w ostatnim czasie negatywnie oceniła bajki dla dzieci. Keira Knightley powiedziała w rozmowie z Ellen DeGeneres, że zakazała swojej 3-letniej córce oglądania bajek Disneya. Wszystko przez to, że nie podobają jej się postawy przedstawionych tam kobiet. Artystka doprecyzowała, że miała na myśli m.in. Małą Syrenkę czy Kopciuszka. – Kocham bajki, ale muszę się trzymać swoich przekonań – podkreśliła.

