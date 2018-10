CD Projekt Red ogłosił premiery dwóch nowych gier

– „Gwint” to dziś tytuł znacznie bardziej rozbudowany niż minigra znana z „Wiedźmina 3”. Premierową, największą w historii, aktualizacją chcieliśmy jeszcze bardziej podkreślić taktyczną głębię „Gwinta” oraz wpływ umiejętności graczy na przebieg rozgrywki. Przygotowaliśmy nawet specjalną stronę internetową opisującą zmiany i gorąco polecam ją odwiedzić – powiedział szef projektu "Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana" w CD Projekt Red Mateusz Tomaszkiewicz.

Dodał, że zespół włożył ogromną ilość pracy, by premierowy "Gwint" porwał zarówno graczy, którzy w wiedźmińską karciankę zagrają po raz pierwszy, jak i tych, którzy w wersji beta spędzili setki godzin. – Ale to nie koniec naszej pracy. Tworzymy „Gwinta” dla Was i z Waszym udziałem, więc liczę na to, że i tym razem dacie nam znać, co się Wam podoba, a co możemy poprawić – wskazał szef projektu.

Aktualizacja Homecoming, której premiera poprzedziła wyjście z bety „Gwinta”, stanowi powrót tytułu do wiedźmińskich korzeni oraz uwzględnia opinie społeczności graczy zebrane w fazie publicznej bety. Wśród nowości i zmian, które wprowadza, są m.in. mroczniejsza, lepiej oddającą klimat świata Wiedźmina grafika, nowe projekty plansz oraz dowódców frakcji, nowe mechaniki rozgrywki i rodzaj kart, a także zaprojektowany od nowa system tworzenia talii i ponad 30 nowych kart. Oficjalnej premierze tytułu towarzyszą m.in. filmowy zwiastun gry, specjalna oferta dla graczy, a także początek nowego sezonu rozgrywki rankingowej.

„Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści”

W odrębnym komunikacie CD Projekt Red ogłosił premierę wersji PC gry „Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści” – nowej przygodowej gry RPG ze świata Wiedźmina.

– Premiera „Wojny Krwi” to dla nas ważny moment, na który ciężko pracowaliśmy. Dziś oddajemy w ręce graczy pełną wiedźmińskiego rozmachu grę role-playing, z której zarówno ja, jak i cały zespół jesteśmy niezwykle dumni. Mam nadzieję, że ta mroczna opowieść pełna wyborów i konsekwencji, ciekawych postaci, tajemniczych zagadek i bitew fabularnych, którą przygotowaliśmy, przypadnie Wam do gustu – dodał Tomaszkiewicz.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED – deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG – globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria „Wiedźmin”, obecnie trwają prace nad „Cyberpunk 2077”.